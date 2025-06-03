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النجوم ينعون سميحة ايوب: وداعا سيدة المسرح العربي
النجوم ينعون سميحة ايوب: وداعا سيدة المسرح العربي
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النجوم ينعون سميحة ايوب: وداعا سيدة المسرح العربي

فن

2025-06-03 | 04:57
النجوم ينعون سميحة ايوب: وداعا سيدة المسرح العربي
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Aljadeed
النجوم ينعون سميحة ايوب: وداعا سيدة المسرح العربي

ودع الوسط الفني العربي صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، الفنانة القديرة سميحة أيوب، والتي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز 93 عامًا، داخل منزلها بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.

قالت الفنانة إسعاد يونس، من خلال نشر صورة جمعتها بـ سميحة أيوب عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ نعت من خلالها الراحلة قائلة: "وداعاً سيدة المسرح العربي، إنا لله و إنا اليه راجعون".

كما عبرت عن حزنها النجمة نادية الجندي، من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ ونشرت صورة جمعتها بالفنانة سميحة أيوب وعلقت عليها قائلة : "يعجز اللسان عن التعبير عن الحزن اللى جوايا .. فنانة جميلة من الـزمن الجميل الذى لا يعوض".
وأكملت نادية الجندي: "وإنسانة وصديقة قبل كل شيء .. كانت من أكتر الناس المـقربين ليا أثناء تصوير مسلسل سكر زيادة فى لبنان طيله أربعة شهور .. كانت معايا فى أصعب المواقف اللى عشناها سوى .. ومن خلال معاشرتى لها عن قرب".
واختتمت منشورها قائلة: "لمست فيها جانب إنسانى لم أراه كثيراً فى الفن .. أحساسها بفنها وألتزامها وأخلاقها فـوق الوصف .. سميحة ايوب الله يرحمك ياحبيبتي .. البقاء لله خالص التعازي .. ربنا يصبر كل محبيها".

كما عبرت عن حزنها على الراحلة الفنانة التونسية هند صبري، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، من خلال نشر صورتها وأرفقتها بكلمات مؤثرة قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله ..رحلت سيدة المسرح العربي، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وتركت وراءها تاريخًا فنيًا لا يُنسى".
وأكملت هند: "رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته ..خالص التعازي والمواساة لأسرتها وكل من أحبها، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

كما نعتها الفنانة حنان مطاوع، ونشرت صورتها عبر حسابها على "إنستغرام"؛ قائلة : " بكل الحزن أنعي اليوم في وفاة سيدة المسرح العربي، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، اللهم أرحمها وأغفرلها .. تركت لنا إرثًا لا يُنسى من الإبداع والفن والعطاء".

أما منة شلبي فقد قالت من خلال منشور عبر حسابها على موقع "إكس": "رحلت سيده المسرح العربي .. رحلت السيده سميحه ايوب الكبيره قدرا و قامه الصارمه ذات قلب طفل و خفه ظل استثنائيه رحلت اول من امن بموهبتي و دعمني و رحلت في احب الايام اللي الله تعالي اسالكم الدعاء و الفاتحه علي روح هذه السيده الجميله فنا و شخصا .. العظماء يرحلون و لا يتكررون".

كما ودعتها الفنانة داليا مصطفى بكلماتٍ مؤثرة من خلال حسابها على "إنستغرام"، ونشرت صورة لها وعلقت عليها : "ان لله وان اليه راجعون .. رحمت الله على الفنانة الكبيرة سميحة ايوب .. ربنا يرحمها ويصبر اهلها".

أما الفنانة دينا فطلبت الدعاء للراحلة من خلال حسابها على "إنستغرام"، قائلة: " انا لله و انا اليه راجعون. سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في ذمة الله. اللهم ارحمها رحمة واسعة و اغفرلها .. نسألكم الدعاء".

كما حرص على نعي الراحلة سميحة أيوب الإعلامي محمود سعد، وشارك عبر حسابه على "إنستغرام" صور من لقاء جمعهما، وعلق عليها قائلًا: "وداعا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.. الفنانة الكبيرة التي احترمت فنها فاحبها الناس".

كما نعى الراحلة الفنان جمال عبد الناصر من خلال منشور عبر حسابه على "فيسبوك"؛ قائلًا: "وداعاً سيدة المسرح العربى .. وداعأ أيقونة فن عربية فى المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة .. وداعأ مدرسة أداء تمثيلى متميز لها تلاميذها وعشاقها ومحبيها فى الفن العربى".
وأكمل عبد الناصر : "وداعأ لمشوار طويل مشرف من العطاء الفنى المؤثر .. وداعاً الفنانة الكبيرة سميحة أيوب .. رحمها الله وغفر لها وأسكنها الجنة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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