سوسن ارشيد ضيفة "الفصول الاربعة" الليلة على قناة "الجديد"

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الإثنين، مكالمة عبر تقنية الفيديو مع مجموعة من الحجاج السوريين، اطمأنّ خلالها على أوضاعهم في أثناء تأديتهم مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.