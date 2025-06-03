سوسن ارشيد ضيفة "الفصول الاربعة" الليلة على قناة "الجديد"

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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
أثارت أنباء ارتباط الفنان طارق صبري والإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعقبت بتلميحات من مصادر مطلعة في مصر، بشأن استعداد صبري والصغير للزواج نهاية يونيو/حزيران الجاري.
أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الإثنين، مكالمة عبر تقنية الفيديو مع مجموعة من الحجاج السوريين، اطمأنّ خلالها على أوضاعهم في أثناء تأديتهم مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.
تستعد الفنانة البريطانية كريمة حسن، لافتتاح معرضها الخاص في بيروت وتحديدا في محلة الصيفي، يوم 5 حزيران الحالي.