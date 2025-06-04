وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعد صراع مع مرض السرطان

ونعت نقابة الفنانين السوريين حنان اللولو عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، حيث نشرت صورة لها، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "تعازينا القلبية بوفاة الفنانة حنان اللولو بعد صراع مع المرض إنا لله و إنا إليه راجعون".

وكانت ابنتها كشفت فى تصريحات سابقة أن تدهور الحالة الصحية ناتج عن مضاعفات سببها عودة مرض السرطان، الذى كانت قد عانت منه سابقًا وخضعت لعلاج مكثف وقتها، شمل استئصال جزء من المعدة.

يذكر أن حنان اللولو شاركت من التسعينات في عدد من الأعمال الدرامية السورية، منها مسلسلات: فذلكة عربية، عشتار، شاميات، وبقعة ضوء 9، دنيا، وهارون، أنت عمري وغيرها.