الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعد صراع مع مرض السرطان
وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعد صراع مع مرض السرطان
A-
A+

وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعد صراع مع مرض السرطان

فن

2025-06-04 | 09:08
وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعد صراع مع مرض السرطان
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعد صراع مع مرض السرطان

توفيت اليوم الأربعاء الفنانة السورية حنان اللولو بعد صراعها مع مرض السرطان، ودخولها منذ أيام الرعاية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية.

ونعت نقابة الفنانين السوريين حنان اللولو عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، حيث نشرت صورة لها، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "تعازينا القلبية بوفاة الفنانة حنان اللولو بعد صراع مع المرض إنا لله و إنا إليه راجعون".

وكانت ابنتها كشفت فى تصريحات سابقة أن تدهور الحالة الصحية ناتج عن مضاعفات سببها عودة مرض السرطان، الذى كانت قد عانت منه سابقًا وخضعت لعلاج مكثف وقتها، شمل استئصال جزء من المعدة.

يذكر أن حنان اللولو شاركت من التسعينات في عدد من الأعمال الدرامية السورية، منها مسلسلات: فذلكة عربية، عشتار، شاميات، وبقعة ضوء 9، دنيا، وهارون، أنت عمري وغيرها.

 

اقرأ ايضا في فن

حسام حبيب يعتذر من جمهوره بسبب هذا الخطأ
09:34

حسام حبيب يعتذر من جمهوره بسبب هذا الخطأ

كتب الفنان حسام حبيب، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، منشوراً أعلن خلاله عن بث مباشر سيجريه عبر تطبيق "تيك توك"، للحديث عن كواليس تحضيرات أغنيته الجديدة "سيبتك" التي طرحها مساء الثلاثاء، وأثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره.

09:34

حسام حبيب يعتذر من جمهوره بسبب هذا الخطأ

كتب الفنان حسام حبيب، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، منشوراً أعلن خلاله عن بث مباشر سيجريه عبر تطبيق "تيك توك"، للحديث عن كواليس تحضيرات أغنيته الجديدة "سيبتك" التي طرحها مساء الثلاثاء، وأثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره.

مفاجأة حول طلاق أحمد السقا ومها الصغير.. هو طلاقهما الثالث!
09:32

مفاجأة حول طلاق أحمد السقا ومها الصغير.. هو طلاقهما الثالث!

شغل طلاق الفنان المصري أحمد السقا ومواطنته الإعلامية مها الصغير العالم العربي أخيراً، بسبب أزمات وشائعات كثيرة دارت حوله، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن طلاق الثنائي الشهير هو الثالث.

09:32

مفاجأة حول طلاق أحمد السقا ومها الصغير.. هو طلاقهما الثالث!

شغل طلاق الفنان المصري أحمد السقا ومواطنته الإعلامية مها الصغير العالم العربي أخيراً، بسبب أزمات وشائعات كثيرة دارت حوله، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن طلاق الثنائي الشهير هو الثالث.

اليكم ضيوف أمل طالب في حلقة الليلة من "والله لنكيف"
09:25

اليكم ضيوف أمل طالب في حلقة الليلة من "والله لنكيف"

تستضيف الكوميدية امل طالب في حلقة الليلة من "والله لنكيف" على قناة الجديد، مجموعة من اهم نجوم الفن والكوميديا، في حلقة مميزة تجمع بين الكوميديا والغناء والضحك !

09:25

اليكم ضيوف أمل طالب في حلقة الليلة من "والله لنكيف"

تستضيف الكوميدية امل طالب في حلقة الليلة من "والله لنكيف" على قناة الجديد، مجموعة من اهم نجوم الفن والكوميديا، في حلقة مميزة تجمع بين الكوميديا والغناء والضحك !

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025