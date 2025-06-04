حسام حبيب يعتذر من جمهوره بسبب هذا الخطأ

وقال حسام في رسالته: "في لايڤ "تيك توك" خلال ساعات، هنحكي مع بعض كواليس تحضيرات أغنية "سيبتك"، وكواليس الأغنية، والمشاكل والتحديات اللي واجهتنا".وقدّم حبيب اعتذاراً للجمهور بسبب الخطأ الفني الذي صاحب الأغنية وقت طرحها، وهو ما حرم الكثيرين من مشاهدتها، حيث قال: "وكمان بعتذر وبطمّنكم عن الخطأ التقني اللي حصل في الأغنية، وهيتم معالجة الخطأ في خلال ساعات، منتظر أسئلتكم ورأيكم".