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ابن تامر حسني وبسمة بوسيل يخضع لعملية جراحية طارئة ووالدته تناشد الدعاء له
ابن تامر حسني وبسمة بوسيل يخضع لعملية جراحية طارئة ووالدته تناشد الدعاء له
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ابن تامر حسني وبسمة بوسيل يخضع لعملية جراحية طارئة ووالدته تناشد الدعاء له

فن

2025-06-05 | 06:17
ابن تامر حسني وبسمة بوسيل يخضع لعملية جراحية طارئة ووالدته تناشد الدعاء له
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Aljadeed
ابن تامر حسني وبسمة بوسيل يخضع لعملية جراحية طارئة ووالدته تناشد الدعاء له

نشرت النجمة المغربية بسمة بوسيل، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها مع نجلها آدم، عبّرت بها عن قلقها وخوفها عليه، بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة ودخوله غرفة الرعاية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

واستعانت بسمة للتعبير عن قلقها على نجلها في الفيديو بصوت النجمة اللبنانية إليسا من خلال أغنية "خد بالك عليا"، وتحديداً المقطع الذي يقول: "مين غيري عايشة تخاف عليك طول عمرها؟ مين غيري هتسيب روحها ليك لو سيبتها؟ مين غيري لو تحتاج لها قوام هتلاقيها؟".
وفي منشور آخر، عرضت بسمة بوسيل فيديو قديماً يجمعها بابنها، وأرفقته بالتعليق: "ربنا يشفيك يا آدم... يلا قوم بالسلامة عشان تعمل فيديوهات مع مامتك... ادعوا له بالسلامة".

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