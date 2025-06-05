ابن تامر حسني وبسمة بوسيل يخضع لعملية جراحية طارئة ووالدته تناشد الدعاء له

نشرت النجمة المغربية بسمة بوسيل، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها مع نجلها آدم، عبّرت بها عن قلقها وخوفها عليه، بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة ودخوله غرفة الرعاية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

