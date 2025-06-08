لقطة رومانسية لـ سيليو ابن ايلي صعب وخطيبته الأردنية الحسناء
تصدر اسم سيليو صعب، ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وخطيبته الشابة الأردنية الحسناء زين قطامي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان نشرت الأخيرة صورة رومانسية جمعتها بخطيبها.
وفي التفاصيل، نشرت الشابة الأردنية زين قطامي، خطيبة سيليو صعب، صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، ظهرت فيها برفقة خطيبها في لقطة رومانسية، حيث ظهر وهو يطبع قبلة حميمية على خدها.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، حيث عبروا عن اعجابهم الكبير بهذا الثنائي، متمنين لهما حياة سعيدة سويا مليئة بالحب.