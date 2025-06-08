لقطة رومانسية لـ سيليو ابن ايلي صعب وخطيبته الأردنية الحسناء

وفي التفاصيل، نشرت الشابة الأردنية زين قطامي، خطيبة سيليو صعب، صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، ظهرت فيها برفقة خطيبها في لقطة رومانسية، حيث ظهر وهو يطبع قبلة حميمية على خدها.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، حيث عبروا عن اعجابهم الكبير بهذا الثنائي، متمنين لهما حياة سعيدة سويا مليئة بالحب.