قرار صارم من وزارة الاعلام بعد فيديو نادين الراسي لـ ادرعي وهي ترد: طلعت براسي!

من الأوَّل براڤو 🙌🏻🙌🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

والله كنّا وفّرنا حَقن دماء وخيانة بالحرب من خلال التواصل الإجتماعي 💔 يلّا طلعِت براسي بسيطة بَسّ هالخبريّة نسّتني كلّ اللي صار .

نحنا شعب واحَد وألله واحَد ووطنّا واحَد وعدوّنا واحَد ‼️

شُكرًا معالي الوزير 🙏🏻🇱🇧@DrPaulMorcos https://t.co/HkYMOsSSgv — Nadine elrassi (@NadineElRassi) June 7, 2025

وبعد الضجة التي أثيرت حول هذا الفيديو، أصدرت وزارة الاعلام اللبنانية والوزير بول مرقص، بيانا تحذيريا إلى جميع المواطنين والمؤثرين والفنانين والإعلاميين، جاء فيه: "تحذّر وزارة الإعلام من أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجهات الإعلامية التابعة له، تحت أي ذريعة كانت".وأضاف البيان: "يُعدّ هذا النوع من التفاعل خرقاً واضحاً للقوانين اللبنانية المتعلقة بمقاطعة العدو الإسرائيلي والامتناع عن التواصل معه، ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفقاً للنصوص المعمول بها".وتابع البيان: "وعليه يرجى التأكد من مصادر الاخبار وعدم مشاركة أي خبر أو رسائل صوتية من دون التأكد من هوية مطلقيها وأهدافها"، خاتما بالقول: "وأخيراً، ندعو الجميع إلى توخي الحذر والتزام المسؤولية الوطنية في كل ما يتم تداوله أو التفاعل معه عبر المنصات الرقمية، حفاظاً على السيادة اللبنانية ومصلحة لبنان العليا".بدروها، اعادت نادين الراسي نشر البيان على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقته بالتعليق التالي: "من الأوَّل برافو.. والله كنّا وفّرنا حَقن دماء وخيانة بالحرب من خلال التواصل الاجتماعي.. يلّا طلعِت براسي بسيطة بَسّ هالخبريّة نسّتني كلّ اللي صار.. نحنا شعب واحَد وألله واحَد ووطنّا واحَد وعدوّنا واحَد .. شُكرًا معالي الوزير".