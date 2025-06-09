شيرين بيوتي تحتفل بتوديع العزوبية وسط اجواء ساحرة وفخمة

أكد مصدر مقرّب من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أنه على الرغم من تخلّيهما عن أدوارهما الملكية ولكنهما لا يرغبان في حرمان طفليهما، آرتشي وليليبت، من خيار دعم العائلة المالكة في المستقبل.

