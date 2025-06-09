شيرين بيوتي تحتفل بتوديع العزوبية وسط اجواء ساحرة وفخمة
احتفلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شيرين بيوتي بتوديع العزوبية حيث شاركت متابعيها لحظات مميزة من الحفل الذي أقيم وسط أجواء عائلية دافئة مليئة بالفرح والحماس.
ونشرت شيرين مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقتيها نارين وسيدرا خلال رقصة جذبت تفاعل الجمهور، وعبّرت عن خصوصية اللحظة التي تسبق زفافها المنتظر.
وأطلت شيرين بفستان أبيض ناعم التصميم، خالٍ من التفاصيل، تميز بأكمامه الواسعة وطابعه البسيط. وسرعان ما انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجاب المتابعين بجمال الإطلالة والعلاقة القوية التي تجمع الشقيقات الثلاث.