إصابة اسيل عمران بمرض مناعي خطير كاد ينهي حياتها

تحدثت الفنانة السعودية اسيل عمران، عن حياتها الفنية والشخصية وكشفت للمرة الأولى عن معاناتها من مرض مناعي خطير بدأ قبل خمس سنوات.



وخلال استضافتها في برنامج "كلام نواعم"، لفتت اسيل إلى أن جهازها المناعي يهاجم جسمها ذاتيا ويجعلها تشعر بالمرض، مؤكدة أنها زارت العديد من الأطباء وسافرت عدة مرات للحصول على تشخيص دقيق لحالتها، وتبين أنها تعاني من خلل في جهازها المناعي.

وأشارت اسيل إلى أنها لم تكتشف أي عوامل وراثية في عائلتها يمكن أن تُفسر إصابتها بهذا المرض، لكن المفاجأة كانت عندما أشار أحد الأطباء إلى أن التوتر هو السبب الرئيسي وراء حالتها، مشيرة بالمقابل الى ان حياتها بالفعل مليئة بالتوتر، وقالت بعفوية "حياتي عبارة عن stress يتجدد كل الوقت".

من هنا، قالت اسيل ان "الطبيب اكد على ضرورة ان تتعلم كيف تتعامل مع التوتر وحينها اخذت قرار اساسي وهو انه انا ثم انا ثم انا ثم اي احد ثاني، والان ما حدا يأثر علي الا اهلي واخاف فقط على زعلهم".

