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جورج وسوف يتأثر بشدة على المسرح خلال حفل عيد الاضحى
جورج وسوف يتأثر بشدة على المسرح خلال حفل عيد الاضحى
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جورج وسوف يتأثر بشدة على المسرح خلال حفل عيد الاضحى

فن

2025-06-09 | 08:27
جورج وسوف يتأثر بشدة على المسرح خلال حفل عيد الاضحى
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Aljadeed
جورج وسوف يتأثر بشدة على المسرح خلال حفل عيد الاضحى

تصدر مقطع فيديو لـ سلطان الطرب جورج وسوف، من حفله الذي احياه امس في كازينو لبنان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تأثر وسوف الواضح على المسرح وتفاعل الحضور الواسع معه.

وفي التفاصيل، اطل سلطان الطرب على المسرح حيث علت أصوات الحضور ترحيبا بـ جورج وسوف، وراحوا يرددون كلمات اغنيته، فما كان من سلطان الطرب الا ان تأثر بشدة ممتنا لهذا التفاعل الواسع والذي اعتاد عليه في جميع حفلاته، موجها بالمقابل تحية كبيرة الى كل الحاضرين.
الفيديو لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ سلطان الطرب، متمنين له دوام الصحة والعافية.
 

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