جورج وسوف يتأثر بشدة على المسرح خلال حفل عيد الاضحى

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
أكد مصدر مقرّب من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أنه على الرغم من تخلّيهما عن أدوارهما الملكية ولكنهما لا يرغبان في حرمان طفليهما، آرتشي وليليبت، من خيار دعم العائلة المالكة في المستقبل.
تصدر مقطع فيديو للنجم شاروخان، حديث رواد مواقع الواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، ظهر فيه وهو يرقص بطريقة لافتة مع فرقة رقص على المسرح.
تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تقارير تشير إلى أن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف قد تكون "ذكرًا بيولوجيًا" .