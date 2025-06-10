نادين الراسي باعتراف خطير لأول مرة: نعم جربت المخدرات!

لا يزال اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الضجة التي اثارتها مؤخرا برسالتها الى المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي افيخاي ادرعي، والبيان الذي صدر عن وزير الاعلام اللبناني بول مرقص في هذا الخصوص، وغيرها من الاحداث المتتالية.

