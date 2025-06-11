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ستيفاني عطالله تتعرض لاول اصابة بعد زواجها.. ما القصة؟
ستيفاني عطالله تتعرض لاول اصابة بعد زواجها.. ما القصة؟
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ستيفاني عطالله تتعرض لاول اصابة بعد زواجها.. ما القصة؟

فن

2025-06-11 | 04:50
ستيفاني عطالله تتعرض لاول اصابة بعد زواجها.. ما القصة؟
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Aljadeed
ستيفاني عطالله تتعرض لاول اصابة بعد زواجها.. ما القصة؟

شاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام"، مقطع فيديو طريف، ظهرت فيه وهي تتحدث بعفوية إلى زوجها الفنان جوزيف عبود، المعروف بلقب زاف، بعد أيام قليلة من زواجهما.

وأعربت ستيفاني عن سعادتها بتحضيرها أول طبق تبولة في منزلها، لتسأل زوجها عن رأيه، فأجابها قائلاً: "مثالي ولذيذ جداً".

 لكن الطرافة كانت في كشفها عن إصبعها المصابة والملفوفة بضمادة، نتيجة جرح تعرّضت له أثناء تقطيع الطماطم.

وقالت مازحة: "أنا عروس جديدة، وأول مرة بعمل تبولة. المشكلة إنه أمي بعتتلي البقدونس والبصل مفرومين، بس أنا قصّيت حبتين بندورة… وقصّيت إصبعي!"، مضيفة: "روعة… مشوارنا طويل كتير!" في إشارة إلى بداية تعلمها مهارات المطبخ.

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور، وأثنى المتابعون على عفوية ستيفاني وظهورها الطبيعي من دون مكياج وبإطلالة بسيطة، وتمنّوا لها حياة مليئة بالحب والسعادة مع زوجها.

 

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