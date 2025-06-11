ستيفاني عطالله تتعرض لاول اصابة بعد زواجها.. ما القصة؟

وأعربت ستيفاني عن سعادتها بتحضيرها أول طبق تبولة في منزلها، لتسأل زوجها عن رأيه، فأجابها قائلاً: "مثالي ولذيذ جداً".
لكن الطرافة كانت في كشفها عن إصبعها المصابة والملفوفة بضمادة، نتيجة جرح تعرّضت له أثناء تقطيع الطماطم.
وقالت مازحة: "أنا عروس جديدة، وأول مرة بعمل تبولة. المشكلة إنه أمي بعتتلي البقدونس والبصل مفرومين، بس أنا قصّيت حبتين بندورة… وقصّيت إصبعي!"، مضيفة: "روعة… مشوارنا طويل كتير!" في إشارة إلى بداية تعلمها مهارات المطبخ.
ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور، وأثنى المتابعون على عفوية ستيفاني وظهورها الطبيعي من دون مكياج وبإطلالة بسيطة، وتمنّوا لها حياة مليئة بالحب والسعادة مع زوجها.
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A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
تعرضت الفنانة المصرية الشابة ملك زاهر، الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر، لأزمة صحية طارئة خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي استدعت دخولها المستشفى، الذي ترددت عليه عدة مرات متتالية في وقت قصير.
تصدر خلال الساعات الماضية خبر مفاده تعرض الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لوعكة صحية الزمتها الدخول الى المستشفى.
من اللاذقية إلى أضواء الشهرة، فنان بدأ الغناء في عمر الطفولة، وخطـ ـف القلوب بصوته في برنامج "إكس فاكتور"، لكن خلف النجاح حكايات من وجع، غدر، مقاومة، وحبّ.