شيرين بيوتي و اسامة مروة يـ ـشعلان السوشال ميديا بأجواء ليلة الحنة

خلال السهرة، خطف أسامة مروة الأضواء بظهوره إلى جانب شيرين، حيث تداوُل رواد مواقع التواصل لقطات عفوية لهما وهما يرقصان بالزي الكردي الشعبي على أنغام الطبول والموال البلدي، وسط تصفيق حار من الحضور.وشهد الحفل حضورًا لافتًا من عائلة شيرين، خاصة شقيقتيها نارين بيوتي وسيدرا، إلى جانب صديقتها المقربة بيسان إسماعيل، التي شاركت جمهورها لحظات من أجواء الحفل عبر "إنستغرام"، إلى جانب صورة جمعتها بالعروس.