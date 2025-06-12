شيرين بيوتي و اسامة مروة يـ ـشعلان السوشال ميديا بأجواء ليلة الحنة

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A post shared by Sherin Amara (@sherinsbeauty)
A post shared by Sherin Amara (@sherinsbeauty)
تصدر اسم الفنان ناصيف زيتون محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو وهو يسأل احداهن عم اذا كان هناك شخص في حياتها مشيرا انه لا يوجد احد في حياته.
في إنجاز استثنائي على مستوى التمثيل العربي والعالمي، يؤدي الفنان اللبناني موري حاتم دور "تيمون" من المسرحية الموسيقية الشهيرة The Lion King، حيث يعد رسميًا أول فنان لبناني يتم اختياره للمشاركة في عرض مسرحي حيّ من إنتاج ديزني.
توفي الممثل الأميركي هاريس يولين عن عمر ناهز الـ 88 عاما، المعروف بأدواره في السينما والمسرح والتلفزيون، إثر إصابته بسكتة قلبية، وفق ما أعلنت عائلته.