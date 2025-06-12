موري حاتم اول فنان لبناني يشارك في عرض مسرحي حي من انتاج ديزني

وفي اول تعليق له على الإنجاز، شارك موري حاتم تدوينة عبر صفحته الشخصية على "انستغرام"، تضمنت صوراً من مشاركته في المسرحية وأرفقها بتعليق كاشفاً عن تحقيقه أحد أحلامه.

وقال حاتم: "من أنا وصغير، كنت احلم شارك بمسرحية عالمية لديزني، واليوم عرفت خبر مهم أنّي أول فنان لبناني بيسجّل دور بعرض مسرحي غنائي من إنتاج ديزني".

وأضاف الفنان اللبناني: "شكرًا من قلبي على كل الدعم والمحبة! محبتكن بتعنيللي كتير".