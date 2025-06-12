ناصيف زيتون يستفز دانييلا رحمة .. اكد انه عازب بعد فترة قصيرة على زواجهما !

تصدر اسم الفنان ناصيف زيتون محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو وهو يسأل احداهن عم اذا كان هناك شخص في حياتها مشيرا انه لا يوجد احد في حياته.

