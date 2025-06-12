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مرام البلوشي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها .. فهل خضعت للتجميل؟
مرام البلوشي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها .. فهل خضعت للتجميل؟
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مرام البلوشي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها .. فهل خضعت للتجميل؟

فن

2025-06-12 | 08:59
مرام البلوشي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها .. فهل خضعت للتجميل؟
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Aljadeed
مرام البلوشي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها .. فهل خضعت للتجميل؟

أثار الظهور الأخير للفنانة الكويتية مرام البلوشي ضجة بسبب تغير شكلها بالكامل بالإضافة إلى خسارة الكثير من الوزن، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل حول الأسباب، هل كان الأمر تجميلاً أم فوتوشوب، وهل يتعلق ذلك بالأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخراً؟

وفي التفاصيل، نشرت مرام البلوشي صوراً عبر حسابها الشخصي على إنستغرام خلال احتفالها بعيد الأضحى قبل أيام، وظهرت فيها بنحافة زائدة، حيث ارتدت فستاناً أزرق قصيراً بأزرار ونسقت معه حزاماً فضي اللون أبرز نحافة خصرها بشدة.
الصور أثارت قلق محبيها، خاصةً أنها تعرضت لأكثر من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، ووصل الأمر إلى حد إصابتها بجلطة دخلت على إثرها المستشفى لعدة أيام.
لم تكن نحافة مرام البلوشي فقط هي ما أثار الجدل، فقد ظهرت بتغير ملامح ملحوظ، وتساءل البعض عن سبب التغير في ملامحها، حيث بدت مختلفة بسبب شعرها والمكياج القوي
واعتبر البعض أن السبب يعود إلى خضوعها لبعض اللمسات التجميلية التي غيرت ملامحها، بينما أكد آخرون أن الصور خضعت للتعديلات من خلال الفوتوشوب، مما تسبب في تغير شكلها.
 

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