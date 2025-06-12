مرام البلوشي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها .. فهل خضعت للتجميل؟

الصور أثارت قلق محبيها، خاصةً أنها تعرضت لأكثر من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، ووصل الأمر إلى حد إصابتها بجلطة دخلت على إثرها المستشفى لعدة أيام.لم تكن نحافة مرام البلوشي فقط هي ما أثار الجدل، فقد ظهرت بتغير ملامح ملحوظ، وتساءل البعض عن سبب التغير في ملامحها، حيث بدت مختلفة بسبب شعرها والمكياج القويواعتبر البعض أن السبب يعود إلى خضوعها لبعض اللمسات التجميلية التي غيرت ملامحها، بينما أكد آخرون أن الصور خضعت للتعديلات من خلال الفوتوشوب، مما تسبب في تغير شكلها.