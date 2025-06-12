مرام البلوشي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها .. فهل خضعت للتجميل؟

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تمت مشاركة منشور بواسطة Maram Jassim - مرام البلوشي (@marambloushi)
تمت مشاركة منشور بواسطة Maram Jassim - مرام البلوشي (@marambloushi)
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان أحدث إطلالة لمواطنتها مصمّمة الأزياء ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي دلال القبندي، والتي صدمت المتابعين بتخلّيها عن شعرها وحلاقته بسبب العلاج الكيميائي الخاص بسرطان الثدي.
تعرض لاعب كرة السلة اللبناني وائل عرقجي الى إصابة خلال آخر مباراة شارك بها، دفعته الى مغادرة الملعب.
تصدر خلال الساعات الماضية تطورات الحالة الصحية للفنان العراقي ماجد المهندس بعد دخوله الى المستشفى، والكشف عن سبب ما حدث معه.