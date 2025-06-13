تيسير ادريس في اقوى هجوم على المثليين: مرضى ويجب معالجتهم!

وفي التفاصيل، تحدث تيسير ادريس عن المثلية الجنسية وهاجم المثليين بشكل كبير، منتقدا تفشي هذه الظاهرة بكثرة في الآونة الأخيرة، اذ سألت زين ضيفها: "هل الأمهات هن من يصنعن الرجال؟"، فأجاب: "اكيد، فوراء كل رجل عظيم امرأة"، لتسأله زين: "هل قل الرجال اليوم لان الأمهات لا يقمن بدورهن الصحيح؟"، فأجاب: "كلا فالام دائما ام وتصنع الرجال".من هنا، قالت زين: "ما بقا عم نشوف رجال كتير متل الأول"، فما كان من تيسير ادريس الا ان قال: "بدك تدوري.. الرجال موجودين طالما الأمهات موجودين"، مضيفا: "الحل ان الرجل يلاقي امرأة تفهم عليه وتحترمه ويحترمها".بدورها ردت زين قائلة: "لكن اللي عم نشوفه انو الرجل ما عاد بدو امرأة"، فقال ادريس: "هذا ليس رجلا.. هذا شاذ.. والشذوذ بالنسبة لي هو خطأ كبير.. والمثلية الجنسية مرض والمثليين مرضى ويجب معالجتهم".