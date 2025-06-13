شاب يعاني من التوحد يتفاعل مع اغنية وائل كفوري ووالدته توثق اللحظة

وثقت سيدة تدعى مروة الأسدي، كيف يتفاعل ابنها المراهق والذي يعاني من مرض التوحد، مع غناء الفنان اللبناني وائل كفوري بكل احساس، وكأنه يعيش الحالة التي يغني لها ملك الرومانسية.

