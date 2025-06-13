شاب يعاني من التوحد يتفاعل مع اغنية وائل كفوري ووالدته توثق اللحظة

@secretsofautism ماتحملت لازم تشوفون المشاعر 🥰 وائل كفوري تعال اشرحلي ابني ليش عم يسمعك مع كل هل مشاعر والاحساس … الي محيرني يختار كل الكلمات الي ادل على واحد قلبه متلوع من الحب ومو قادر ينول حبيبته💙 ياقلب امك انا احبك بكل الحب الي بقلبي الكل يسوي تاغ الوائل كفوري #وائل_كفوري . . . #توحدي_ليس_اعاقتي #توحد_أبطال_نعم_أستطيع_تربية_خاصة_علاج_وظيفي_حسي_دمج_أجتماعي_نحن_هنا_أمهات_الأبطالتوحد_ #التوحد_فرط_الحركة_خلل_القراءة_و_الأداء #توحدي_لن_يمنعني_من_تعلمي #توحدي #autismcommunity #آلحب #رومانسية ♬ original sound - Marwah Alasadi
كشفت خبيرة التجميل شيماء سعيد عن انفصالها رسميًا عن زوجها، المغني الشعبي إسماعيل الليثي، بعد زواج استمر قرابة عشر سنوات وأسفر عن أطفال.
بعد أشهر من التكهنات والظهور العلني اللافت، أكدت النجمة العالمية دوا ليبا خطبتها من الممثل البريطاني كالوم تيرنر، خلال حوارها مع مجلة Vogue UK في عدد يوليو/تموز 2025.
يحتفل الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا بحدثٍ تاريخي في علاقتهما. يُصادف اليوم مرور عشر سنوات على زواجهما، ويستعيدان ذكريات زواجهما من خلال مونتاج فيديو رائع لصور لم تُنشر من قبل التقطتها إريكا جيردمارك.