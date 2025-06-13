نشر صور للمرة الأولى من زفاف الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا

أتاح المقطع المصوّر للمتابعين فرصة إلقاء نظرة على تفاصيل ما وراء كواليس حفل زفاف دوق ودوقة فارملاند في الكنيسة الملكية بالقصر الملكي في ستوكهولم، بما في ذلك طرحتها وتنسيقات الزهور الرائعة. وتضمّنت الصور الأخرى المنشورة على "إنستغرام" لقطةً رائعة بالأبيض والأسود للأمير كارل فيليب وهو ينظر إلى عروسه بشغف، وصورةً للزوجين وهما ينزلان الدرج المفروش بالسجاد الأحمر، ونظرةً إلى داخل حفل الاستقبال، وعرضاً مضيئاً لأحرف اسميهما. تم إعداد الفيديو على أنغام أغنية "Athair Ar Neamh" للفنانة إينيا.وجاء في التعليق الأميري أمس (الخميس): "غداً نحتفل بالذكرى العاشرة لزواجنا. في 13 حزيران (يونيو) 2015، تزوّجنا. نحن ممتنون جداً للفرح والدفء اللذين غمرانا في ذلك اليوم واستمرا طوال هذه السنوات العشر. لدينا الآن أربعة أطفال رائعون، وغداً سنُعمّد ابنتنا الصغيرة إينيس".ومنذ ذلك الحين، رُزق الزوجان بأربعة أطفال: ثلاثة أبناء: الأمير ألكسندر، 9 سنوات، والأمير غابرييل، 7 سنوات، والأمير جوليان، 4 سنوات، وابنتهما الأميرة إينيس التي وُلدت في 7 شباط/فبراير من هذا العام. وقد أعلن البيت الملكي السويدي سابقاً أن أصغر أطفالهما سيتم تعميدها في 13 من الشهر الجاري، وهو تاريخ ذكرى زواج كارل فيليب من صوفيا.وكشف القصر عن عرّابَي إينيس، وهم: فريدريك فون دير إيش، وكلايس كوكوم، وساندرين كوكوم، وتيارا لارسون، وابنة أختها الأميرة إستيل، وريثة العرش السويدي. إنها لحظةٌ تُكمل فيها إستيل، ابنة ولي العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال، لأن الأمير كارل فيليب هو أيضاً عرّابها.يُذكر أن الأمير كارل فيليب هو ابن الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، وقبل انضمامها إلى العائلة، كانت صوفيا هيلكفيست نجمة تلفزيون الواقع ومدرّبة يوغا سابقة. بدأ الاثنان المواعدة عام 2009 بعد لقائهما في غداء مع أصدقاء مشتركين. وصفت صوفيا لاحقاً علاقتهما بـ"الحب من النظرة الأولى" خلال مقابلة عام 2015.