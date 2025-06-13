دوا ليبا تعلن خطوبتها من كالوم تيرنر رسميًا

Dua Lipa tells British Vogue that she didn’t connect with the idea of being engaged until she met her fiancé Callum Turner:



“This decision to grow old together, to see a life and just, I don’t know, be best friends forever – it’s a really special feeling.” pic.twitter.com/6DGrFIwKfr — Pop Base (@PopBase) June 12, 2025

أثيرت الشائعات للمرة الأولى في نهاية عام 2024، عندما ظهرت دوا ليبا وهي ترتدي خاتمًا لافتًا من الألماس، ما دفع الصحف مثل The Sun لتأكيد الخبر آنذاك.وكشفت المجلة أن تيرنر تقدم بطلب الزواج ليلة عيد الميلاد، راكعًا على ركبته أمام ليبا في لحظة رومانسية مميزة.وأكدت دوا الخبر بابتسامة، قائلة: نعم، نحن مخطوبان. إنه شعور رائع أن تتخذ قرارًا بأن تكبر مع شخص ما، وأن تصبحا أفضل صديقين للأبد. هناك خصوصية في هذا النوع من الحب.كشفت ليبا أن الخاتم الذي قدمه لها تيرنر لم يكن تقليديًا، بل تم تصميمه خصيصًا ليعكس شخصيتها الفريدة؛ وقد استعان كالوم بأفضل صديقات دوا وشقيقتها رينا لمساعدته على اختياره.وأضافت: أنا مهووسة بالخاتم، إنه يشبهني تمامًا، من الجميل أن يشعر الشخص الذي تخطط لقضاء حياتك معه بك ويعرفك بهذا العمق.