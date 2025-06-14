تيم حسن وديمة بياعة يحتفلان بتخرج إبنهما فهد في دبي

احتفى النجم السوري تيم حسن، وطليقته النجمة ديمة بياعة، بتخرج نجلهما فهد من المرحلة الثانوية، بعد مرور عدة سنوات على انفصالهما.

وحرص النجمان على حضور حفل التخرج الذي أقامته إحدى المدارس الخاصة في دبي، وسط حضور بعض الأصدقاء والأقارب، وزوج الفنانة السورية، المغربي أحمد الحلو.

في أجواء عائلية مليئة بالحب والدعم، حرص كل من تيم وديمة بياعة على الوجود إلى جانب ابنهما الأصغر فهد، ومعهما نجلهما ورد، في هذه المناسبة، إذ أقيم الحفل في إحدى المدارس الخاصة بدبي وسط حضور بعض الأصدقاء والأقارب.



كما شارك فهد صوراً عبر حسابه في منصة "إنستغرام"، ظهر فيها بجانب والده ووالدته برفقة عدد من الأصدقاء وأفراد العائلة، وبدت الابتسامة واضحة على وجوه الجميع، تعبيراً عن سعادتهم بهذه اللحظة الاستثنائية.

كان الثنائي تيم حسن وديمة بياعة انفصلا عام 2012، بعد عشر سنوات من الزواج، أثمر عن ورد وفهد، بعد مشاكل استمرت فترة طويلة.



وتزوجت ديمة بياعة عام 2014 رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، بينما تزوج تيم حسن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عام 2017.