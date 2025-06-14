تامر عاشور يقلق الجمهور بظهوره مع " عكاز " في حفله في الكويت

أحيا الفنان المصري تامر عاشور أولى حفلاته الغنائية بعد تعافيه من وعكة صحية ألمّت به أخيرًا، مساء أمس الجمعة، في دولة الكويت، وسط حضور جماهيري حاشد وتفاعل كبير من محبيه الذين استقبلوه بحرارة بالغة وهتافات مؤثرة.

في مشهد لافت أثار تعاطف الحضور، صعد تامر عاشور إلى خشبة المسرح مستندًا على "عكاز"، في أول ظهور علني له بعد خضوعه لجراحة دقيقة في الرباط الصليبي، ما عكس إصراره اللافت على العودة لنشاطه الفني رغم الإصابة والظروف الصحية التي مر بها أخيراً.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، ظهر خلالها النجم المصري وهو يقدّم مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل حار وتصفيق متواصل من الجمهور، الذين أثنوا على شجاعته وحرصه على عدم الغياب عنهم رغم ظروفه الصحية.



وكان تامر عاشور قد خضع لعملية جراحية في الركبة أخيراً، ويمر حاليًا بفترة علاج طبيعي وتأهيل بدني، استعدادًا لاستئناف جدول أعماله الفني، الذي يتضمن مشاركته المرتقبة في "مهرجان موازين" بالمغرب، والمقرر إقامته يوم 24 يونيو/ حزيران الحالي.



وكان تامر عاشور قد أصدر بياناً صحافياً في وقت سابق، كشف فيه تفاصيل حالته الصحية، مشيراً إلى خضوعه لجلسات علاج طبيعي وراحة تامة في المنزل وفقاً لخطة علاجية وضعها له الأطباء. وقد دفعه وضعه الصحي للاعتذار عن معظم ارتباطاته الفنية خلال الفترة الماضية، باستثناء حفل "ليلة العمر" في الكويت، الذي أصر على إحيائه رغم الظروف، وحفل آخر.