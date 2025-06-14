وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

ونعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الراحل، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه، ويرزق أسرته الصبر والسلوان.

وعمل المخرج سعيد عزام في مجال الإخراج ومدير عام بالبيت الفني للمسرح و مسرح السلام‏.

وعانى المخرج سعيد عزام من المرض، خلال أيامه الأخيرة، إذ أصيب بوعكة صحية شديدة أدت لنقله لأحد المستشفيات الكبرى، وبعدها تم احتجازه في غرفة العناية المركزة.

وتدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، ما دفع أصدقاءه إلى الاستغاثة وطلب التبرع له بالدم نظرًا لسوء حالته، إذ نقل للراحل أكثر من 81 كيسًا من الدم في أيام قليلة، إلا أن حالته الصحية استمرت في التدهور حتى فارق الحياة.

ونعى جميع أصدقاء الراحل بكلمات مؤثرة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، إذ حرصوا على نعيه والدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وحتى الآن، لم تكشف الأسرة موعد الجنازة أو تفاصيل حول عزاء الراحل سعيد عزام.