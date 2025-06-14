الهام شاهين و هالة سرحان عالقتان في العراق بعد الضربات الإسرائيلية الإيرانية

وأوضحت شاهين، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أنها كانت تستعد للعودة صباح أمس الجمعة، إلا أن سلطات المطار أبلغتهم بإغلاق المجال الجوي لدواعٍ أمنية، مما أجبرها وعدداً من المشاركين في الفعالية على العودة إلى الفندق.

وقالت شاهين إنها بخير، وكذلك الإعلامية هالة سرحان التي كانت برفقتها، مشيرة إلى تلقيها اتصالات عديدة من مسؤولين مصريين للاطمئنان على حالتها، كما أنها على تواصل دائم مع السفارة المصرية في العراق في محاولة لإيجاد حل لعودتهما في أقرب وقت.

وجاء احتجاز إلهام شاهين وهالة سرحان في العراق، نتيجة تواجدهم في بغداد منذ يومين تقريبا للمشاركة فعاليات المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية في دورته الرابعة عشرة، وبعد انتهاء الفعالية توجهتا إلى المطار في موعد رحلتهم للعودة إلى مصر.

ونتيجة للتوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، قررت دولة العراق غلق مجاله الجوي، ومن ثم تم إلغاء كل الرحلات الجوية، فعادتا إلهام شاهين وهالة سرحان للفندق لإلغاء رحلة العودة إلى مصر، وينتظرون فتح المجال الجوي مرة أخرى للعودة إلى مصر، أو إيجاد حل آخر.