عاجل - نقل الفنان العراقي ماجد المهندس الى العناية المركزة

وفي التفاصيل، جاء في الاخبار المتداولة انباء تفيد بتواجد الفنان ماجد المهندس في العناية المركزة إثر الوعكة الصحية التي المت به قبل عدة أيام.

عاجل:



أنباء عن تواجد الفنان ماجد المهندس في العناية المركزة إثر وعكة صحية ،نسأل الله له الشفاء العاجل. pic.twitter.com/23yVlH0tQS — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 14, 2025

وفي وقت سابق، تصدرت تطورات الحالة الصحية للفنان العراقي ماجد المهندس بعد دخوله الى المستشفى، والكشف عن سبب ما حدث معه.

وفي التفاصيل، تعرّض الفنان العراقي ماجد المهندس لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية، وفق ما أعلنت الشركة المنظمة لأعماله عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر مقرب من المهندس لـ"الوطن" عن تعرضه لوعكة صحية بسبب الإجهاد أثناء تأدية مناسك الحج الأيام الماضية، وستتحسن حالته الصحية في القريب العاجل، لأنه لا يحتاج سوى بعض الراحة، وسيعود بعدها ليتسأنف نشاطه الفني بشكل منتظم.