لطيفة التونسية تفجع بوفاة شقيقها وتنعاه بكلمات مؤثرة

أعلنت النجمة التونسية لطيفة عن وفاة شقيقها، حيث شاركت متابعيها على مواقع التواصل برسالة مؤثرة تعبر عن حزنها.





ونعت الفنانة لطيفة شقيقها الراحل برسالة حزينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وكتبت: أخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا أخويا يا غالي، لسه كنت بتكلمني امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك، يا أطيب يا غالي يا ملاك في صفة إنسان، الله يرحمك يا روحي ويغفرلك، في جنة النعيم بإذن الله.



وتلقت الفنانة لطيفة رسائل التعزية والمواساة من نجوم الفن والجمهور بعد إعلانها وفاة شقيقها. وحرص عدد كبير من زملائها على التعبير عن حزنهم ودعمهم لها في هذا الظرف الصعب، من خلال تعليقات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رسائل خاصة تعكس محبة واحترام الوسط الفني لها. كما تفاعل الجمهور مع الخبر، موجّهين لها كلمات تعزية ودعاء بالرحمة لشقيقها والصبر لعائلتها.