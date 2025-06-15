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نارين بيوتي برد قاسٍ على متابع اهانها وهي تلقنه درسا
نارين بيوتي برد قاسٍ على متابع اهانها وهي تلقنه درسا
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نارين بيوتي برد قاسٍ على متابع اهانها وهي تلقنه درسا

فن

2025-06-15 | 08:22
نارين بيوتي برد قاسٍ على متابع اهانها وهي تلقنه درسا
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Aljadeed
نارين بيوتي برد قاسٍ على متابع اهانها وهي تلقنه درسا

ردت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي، بطريقة حازمة على تعليق مسيء تلقّته من احد المتابعين، حيث لقّنته درساً قاسياً عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي.

وفي التفاصيل، أعادت نارين نشر التعليق المسيء وردت عليه قائلة: "يعني بدك ياني أضل متخّتخة؟ ما فهمت! مين قال ما تعذبنا، ما جعنا، ما عطشنا؟ بس الله، الحمد لله، فتحها في وجهنا، وسخّر لنا طريقنا، ووفقنا، وأعطانا لنعطي لغيرنا… الواحد ما لازم يضل عم بيعاني ويموت!".
يذكر أن نارين كانت قد كشفت سابقا تفاصيل قاسية من ماضيها، من الفقر المدقع الذي عاشته في طفولتها بعد أن اضطرت العائلة للنزوح. وقالت: "ما كان عنا خبز، كنا نأكل خبز معفن، وبدل الزيت مي وزعتر… صعبة كانت." كما أكدت أنها اليوم متصالحة مع الماضي وتقول: "الحمد لله".

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