نارين بيوتي برد قاسٍ على متابع اهانها وهي تلقنه درسا

نارين بيوتي ترد على تعليق مسيء:



في ناس بدهم مساعدة، يعني بدك ياني أضل متخّتخة؟ ما فهمت! مين قال ما تعذبنا، ما جعنا، ما عطشنا؟ بس الله، الحمد لله، فتحها في وجهنا، وسخّر لنا طريقنا، ووفقنا، وأعطانا لنعطي لغيرنا ما فهمت، يعني الواحد يضل عم بيعاني ويموت! pic.twitter.com/ZE8YLABY7k — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 11, 2025

وفي التفاصيل، أعادت نارين نشر التعليق المسيء وردت عليه قائلة: "يعني بدك ياني أضل متخّتخة؟ ما فهمت! مين قال ما تعذبنا، ما جعنا، ما عطشنا؟ بس الله، الحمد لله، فتحها في وجهنا، وسخّر لنا طريقنا، ووفقنا، وأعطانا لنعطي لغيرنا… الواحد ما لازم يضل عم بيعاني ويموت!".يذكر أن نارين كانت قد كشفت سابقا تفاصيل قاسية من ماضيها، من الفقر المدقع الذي عاشته في طفولتها بعد أن اضطرت العائلة للنزوح. وقالت: "ما كان عنا خبز، كنا نأكل خبز معفن، وبدل الزيت مي وزعتر… صعبة كانت." كما أكدت أنها اليوم متصالحة مع الماضي وتقول: "الحمد لله".