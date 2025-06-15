نهى نبيل تتألق في حفل زفاف شيرين بيوتي وجمال ابنتها حديث الجمهور

وكان اللافت حضور الاعلامية نهى نبيل برفقة ابنتها دانة حفل الزفاف.واختارت نهى فستانًا أسود كلاسيكيًا بتصميم ناعم وقصة مستقيمة، وأضفت لمسة فريدة باعتماد وشاح بلون أخضر بيليسيه من الجهة اليسرى، ليكسر حدة الأسود ويضفي على الإطلالة بُعدًا بصريًا جذابًا.كما اختارت إكسسوارات أنيقة تضمنت عقدًا وأساور مرصعة بأحجار خضراء تتناغم مع لون الوشاح، ما عكس حسًا عاليًا بالتنسيق والذوق.كما ظهرت الى جانبها ابنتها دانة التي تألق بفستانا اسودا يدخل فيه اللون الوردي عند منطقة الصدر.