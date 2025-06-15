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نهى نبيل تتألق في حفل زفاف شيرين بيوتي وجمال ابنتها حديث الجمهور
نهى نبيل تتألق في حفل زفاف شيرين بيوتي وجمال ابنتها حديث الجمهور
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نهى نبيل تتألق في حفل زفاف شيرين بيوتي وجمال ابنتها حديث الجمهور

فن

2025-06-15 | 09:18
نهى نبيل تتألق في حفل زفاف شيرين بيوتي وجمال ابنتها حديث الجمهور
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Aljadeed
نهى نبيل تتألق في حفل زفاف شيرين بيوتي وجمال ابنتها حديث الجمهور

خطفت العديد من المشهورات ومؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي الأنظار، خلال حضورهن حفل زفاف اليوتيوبر السورية شيرين بيوتي في دبي وسط أجواء من الفخامة والتحضيرات الأسطورية التي سيطرت على الزفاف.

وكان اللافت حضور الاعلامية نهى نبيل برفقة ابنتها دانة حفل الزفاف.
واختارت نهى فستانًا أسود كلاسيكيًا بتصميم ناعم وقصة مستقيمة، وأضفت لمسة فريدة باعتماد وشاح بلون أخضر بيليسيه من الجهة اليسرى، ليكسر حدة الأسود ويضفي على الإطلالة بُعدًا بصريًا جذابًا.
كما اختارت إكسسوارات أنيقة تضمنت عقدًا وأساور مرصعة بأحجار خضراء تتناغم مع لون الوشاح، ما عكس حسًا عاليًا بالتنسيق والذوق.
كما ظهرت الى جانبها ابنتها دانة التي تألق بفستانا اسودا يدخل فيه اللون الوردي عند منطقة الصدر.

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