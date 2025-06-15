نهى نبيل تتألق في حفل زفاف شيرين بيوتي وجمال ابنتها حديث الجمهور

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A post shared by حساب مهتم بالسوشل ميديا يوميات وأخبار النجوم والمشاهير (@maha_kw_2)
A post shared by حساب مهتم بالسوشل ميديا يوميات وأخبار النجوم والمشاهير (@maha_kw_2)
يبدو أن علاقة كاتي بيري وأورلاندو بلوم "تنهار" منذ فترة، إذ كشفت مجلة People أن انفصالهما وشيك.
تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو حديث لابنتها هيفين من صالون الحلاقة.
ردت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي، بطريقة حازمة على تعليق مسيء تلقّته من احد المتابعين، حيث لقّنته درساً قاسياً عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي.