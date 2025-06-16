نادين الراسي برد فعل مفاجئ لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق لبنان

تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لها أطلت فيه وهي تُراقب مرور الصواريخ الإيرانية المتجهة صوب إسرائيل فوق الأجواء اللبنانية.

