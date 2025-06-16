نادين الراسي برد فعل مفاجئ لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق لبنان

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A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
عبّرت شام الذهبي عن محبّتها الكبيرة لآدم، المعروف لديها باسم "آدومي"، وهو ابن تامر حسني و بسمة بوسيل، مؤكدة مدى تعلّقها به واهتمامها الشديد بسلامته.
أثارت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية نهى نبيل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو تعرب فيه عن إعجابها بحفل زفاف صانعة المحتوى شيرين بيوتي و أسامة مروة .
تُوفي المغني ومنسق الأغاني الشهير ومؤسس فرقة "نايتكراولرز" جون ريد، عن عمر ناهز 61 عاماً.