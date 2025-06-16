صورة نادرة لوالد اصالة نصري من طفولتها تتصدر وما قالته مؤثر

وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة لوالدها الراحل مصطفى نصري، استذكرته فيها بمناسبة عيد الأب، ودعت له بالرحمة كما عبرت عن مشاعرها بكلمات مؤثرة.





وفي التفاصيل شاركت الفنانة أصالة عبر حسابها على منصة "إكس" صورة قديمة تجمعها بوالدها الفنان مصطفى نصري وهو يعزف على آلة العود.



ووجهت الفنانة رسالة عكست كلماتها اشتياقها له ومدى ارتباطها به، وقالت فيها: يا أبي كلّ سنة وأنت في روحي وكياني وقلبي سكنك، وأدعو الله ربّي أن يجعل جنات النعيم مقامك يا أطيب الناس وأغلاهم، وأن يرحمك برحمته وعيدك في قلبي يتجدّد كلّ يوم.



واختتمت أصالة تدوينتها قائلة: لم أنساك لحظة ولم تفارقني يوما يا سيّد الرجال يا مالك روحي يا أبي.