فاشينيستا شهيرة تروي معاناتها بسبب حقن التنحيف

كشفت الفاشينيستا الكويتية جمال النجادة عن تفاصيل انهيار صحي خطير تعرضت له خلال زيارتها إلى الصين، نتيجة استخدامها حقن التخسيس “مونجارو” دون أي إشراف طبي.



وفي مقطع فيديو بثّته عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، أوضحت النجادة أنها لجأت للحقن بشكل عشوائي، قائلة: “كنت أتصرف كأنني طبيب نفسي.. أخدت المونجارو ومعاها بنادول ومسكنات، والنتيجة؟ نزيف بالمعدة”.



الحالة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الصينية، بعد إصابتها بنزيف حاد في المعدة، لتصبح هذه التجربة واحدة من أخطر المحطات الصحية التي مرت بها، ودافعاً مباشراً لتحذير جمهورها، خصوصاً من الفتيات، من تكرار هذا الخطأ.



أكدت النجادة في رسالتها أن الدواء في حد ذاته ليس سيئاً، لكن استخدامه بطريقة غير مسؤولة هو ما يهدد الصحة. وقالت: “يمكن لو كنت أخذتها بوصفة ما كان حدث لي شيء.. بس أنا كنت أمشي بعين عمياء”. ووجّهت تحذيراً مباشراً لمتابعيها من المجازفة بصحتهم، مطالبة بضرورة استشارة الأطباء قبل الإقدام على استخدام أي وسيلة لإنقاص الوزن.

