حمزة ابن سلاف فواخرجي يلفت الأنظار والشبه بينه وبين والدته لا يصدق

وفي التفاصيل، ظهرت سلاف فواخرجي في مقطع الفيديو الذي شاركته في حسابها على "إنستغرام"، وهي تغني لابنها بحنان الأم التي لا تضاهى، متمنية له عامًا سعيدًا، وأمامهما كعكة صغيرة، عليها شمعة، فيما كانت تحمل كلبا صغيرا.وعلّقت سلاف على المنشور بكلمات مؤثرة قالت فيها: "لما الخالق بيخلق روح جوا روح … شو في أعظم وشو في أغلى وأحلى، يا حمزة الروح"، في تعبير واضح عن مدى ارتباطها العاطفي العميق بابنها.