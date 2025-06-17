حمزة ابن سلاف فواخرجي يلفت الأنظار والشبه بينه وبين والدته لا يصدق

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A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
يستعد امير الغناء العربي هاني شاكر، للقاء جمهوره اللبناني في حفل مميز يوم الجمعة 11 تموز، ولأول مرة في Beirut Hall بمحلة سن الفيل، وبتغطية اعلامية حصرية للجديد.
أحدثت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي يمنى خوري، المعروفة بـ دكتورة يومي، جدلا كبيرا بين الجمهور بحديثها عن ثروتها، وذلك بعد ان أعلنت زواجها منذ فترة من ملياردير تركي بريطاني.
عاد اسم الفنانة اللبنانية اليسا ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعدما أصدرت محكمة دبي – الغرفة التجارية حكمًا نهائيًا في قضيتها مع شركة "وتري".