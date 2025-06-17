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حمزة ابن سلاف فواخرجي يلفت الأنظار والشبه بينه وبين والدته لا يصدق
حمزة ابن سلاف فواخرجي يلفت الأنظار والشبه بينه وبين والدته لا يصدق
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حمزة ابن سلاف فواخرجي يلفت الأنظار والشبه بينه وبين والدته لا يصدق

فن

2025-06-17 | 08:21
حمزة ابن سلاف فواخرجي يلفت الأنظار والشبه بينه وبين والدته لا يصدق
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Aljadeed
حمزة ابن سلاف فواخرجي يلفت الأنظار والشبه بينه وبين والدته لا يصدق

احتفلت الممثلة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد نجلها "حمزة"، في أجواء مليئة بالحب والحنان، إذ شاركت جمهورها لحظات مميزة تجمعها به، عبر صور ومقاطع فيديو نشرتها على حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام".

وفي التفاصيل، ظهرت سلاف فواخرجي في مقطع الفيديو الذي شاركته في حسابها على "إنستغرام"، وهي تغني لابنها بحنان الأم التي لا تضاهى، متمنية له عامًا سعيدًا، وأمامهما كعكة صغيرة، عليها شمعة، فيما كانت تحمل كلبا صغيرا.
وعلّقت سلاف على المنشور بكلمات مؤثرة قالت فيها: "لما الخالق بيخلق روح جوا روح … شو في أعظم وشو في أغلى وأحلى، يا حمزة الروح"، في تعبير واضح عن مدى ارتباطها العاطفي العميق بابنها.

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