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تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته لعادل إمام وما دار بينهما
تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته لعادل إمام وما دار بينهما
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تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته لعادل إمام وما دار بينهما

فن

2025-06-17 | 11:25
تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته لعادل إمام وما دار بينهما
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Aljadeed
تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته لعادل إمام وما دار بينهما

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" تفاصيل زيارته لمنزل النجم عادل إمام، بحضور نجليه، محمد ورامي والمنتج أحمد بدوي.

ونشر تركي آل الشيخ صورة له مع محمد ورامي إمام وأحمد بدوي، وعلّق عليها قائلاً: "اليوم سعيد بالنسبة لي حيث زرت فيه الأسطورة العربية الأستاذ الكبير عادل إمام وسعدت برؤيته بصحة وعافيه وكعادته لم تخلو الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة، وجدته متابع دقيق لأعمالي ومنها الصندوق وأخبار الأفلام والمسرحيات".
وطمأن رئيس هيئة الترفيه جمهور "الزعيم" على صحته قائلاً: "الزعيم قاللي جمله هتبقى عالقة في ذهني كثيراً وهي ربنا يسعد بيك مصر وقال لي كمان إنه بيتنفس المسرح وإنه أحب الأماكن ليه، وقلت له إن رامي ومحمد بيجددوا الآن فيلم "البحث عن فضيحة"، وأيضاً شمس الزناتي وكان سعيد جداً وبيتابع الأهلي في كأس العالم وشربت عنده أحلى شاي العروسة ربنا يحفظه ويسعده زي ماكان سبب في سعادة الملايين 60 سنة".

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