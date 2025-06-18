اول تعليق لـ سارة نور الشريف بعد انهيار منزل والدها

و أعربت سارة، ابنة الفنان الراحل نور الشريف، عن صدمتها فور تلقيها خبر انهيار العقار وقالت سارة نور الشريف في تصريحات لمواقع محلية: "أنا في حالة صدمة مما حدث، لأن هذا المنزل كان منزل والدي الذي تربى وعاش فيه قبل زواجه من والدتي الفنانة بوسي".وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارا بانهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق يحمل رقم 20 في شارع محمد عنايت بمنطقة السيدة زينب.وعلى الفور، تم إرسال سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى المكان، حيث بدأت فرق الإنقاذ في البحث عن المحتجزين تحت الأنقاض.وقالت صحيفة "بوابة الأهرام" إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، نجحت بانتشال قتيلين و5 ناجين فيما لا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.