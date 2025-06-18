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تطورات في قضية مقتل ماثيو بيري: طبيبه اعترف!
تطورات في قضية مقتل ماثيو بيري: طبيبه اعترف!
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تطورات في قضية مقتل ماثيو بيري: طبيبه اعترف!

فن

2025-06-18 | 05:28
تطورات في قضية مقتل ماثيو بيري: طبيبه اعترف!
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Aljadeed
تطورات في قضية مقتل ماثيو بيري: طبيبه اعترف!

في تطور جديد ومثير للجدل في قضية وفاة النجم العالمي ماثيو بيري Matthew Perry، بطل مسلسل "Friends" الشهير، أقر الطبيب سلفادور بلاسينسيا بالذنب رسمياً، معترفاً بأنه منح بيري مادة الكيتامين بطريقة غير قانونية قبل أسابيع من وفاته، في صفقة قانونية قد تفضي إلى الحكم عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى 40 عاماً.

الاعتراف الذي قدمه الطبيب الأمريكي جاء كجزء من صفقة إقرار بالذنب مع المدعي العام، حيث أقر بأنه سلم مادة الكيتامين إلى ماثيو بيري دون مبرر طبي واضح، ما يعزز الفرضية التي وضعتها السلطات حول تواطؤ بعض الأطراف في وفاة ماثيو بيري من العمر 54 عاماً، والذي عُثر عليه متوفياً داخل مغطس في منزله بمدينة لوس أنجلوس في أكتوبر 2023.
وأشارت تقارير إعلامية، أبرزها ما نشره موقع "Variety"، إلى أن القاضي لم يُصدر بعد حكمه النهائي بحق الطبيب، فيما من المرجح أن تصدر العقوبة خلال الأشهر المقبلة، وسط دعوات لمحاسبة جميع المتورطين في قضية أثارت اهتماماً واسعاً من الرأي العام، خاصة في أوساط محبي النجم الراحل.
 

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