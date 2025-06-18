تطورات في قضية مقتل ماثيو بيري: طبيبه اعترف!

الاعتراف الذي قدمه الطبيب الأمريكي جاء كجزء من صفقة إقرار بالذنب مع المدعي العام، حيث أقر بأنه سلم مادة الكيتامين إلى ماثيو بيري دون مبرر طبي واضح، ما يعزز الفرضية التي وضعتها السلطات حول تواطؤ بعض الأطراف في وفاة ماثيو بيري من العمر 54 عاماً، والذي عُثر عليه متوفياً داخل مغطس في منزله بمدينة لوس أنجلوس في أكتوبر 2023.وأشارت تقارير إعلامية، أبرزها ما نشره موقع "Variety"، إلى أن القاضي لم يُصدر بعد حكمه النهائي بحق الطبيب، فيما من المرجح أن تصدر العقوبة خلال الأشهر المقبلة، وسط دعوات لمحاسبة جميع المتورطين في قضية أثارت اهتماماً واسعاً من الرأي العام، خاصة في أوساط محبي النجم الراحل.