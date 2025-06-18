نانسي عجرم ومارسيل خليفة في مهرجانات صيدا الدولية

برعاية وزارتي السياحة والثقافة وبحضور وزيرة السياحة السيدة لورا لحود ومشاركة الموسيقار الفنان مارسيل خليفة، أطلقت لجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية ، الدورة السادسة للمهرجان - صيف 2025.

في لقاء عقد في خان الإفرنج في المدينة ، أعلنت خلاله رئيسىة اللجنة السيدة نادين كاعين عن موعد ومكان وبرناج المهرجان الذي سيقام في 6 و7 و 9 آب 2025 في مرفأ المدينة القديم بمحاذاة قلعة صيدا البحرية، ويتضمن في الليلة الأولى أمسية موسيقية غنائية بعنوان "راجعين بلحن كبير" تحييها الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق – عربية وكورال القسم الشرقي في الكونسرفتوار في لقاء فني مميز مع الفنان الكبير غسان صليبا قيادة المايسترو أندريه الحاج.

وفي الليلة الثانية تحيي للفنانة نانسي عجرم حفلاً غنائياً في ثاني اطلالة لها ضمن مهرجانات صيدا. ويختتم المهرجان بحفل للموسيقار الكبير الفنان مارسيل خليفة. ويرافق المهرجان سوق للمأكولات.