ماجد المصري يبكي في زفاف ابنته الملاكمة وفستانها من تصميم زوجة ابيها

وتصدر مشهد دموع الممثل المصري شبكات التواصل الاجتماعي مع لحظة تسليمها إلى العريس، قبل تأثرها بدورها وظهور دموعها، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، في أحد الأماكن الأثرية في قلب العاصمة المصرية القاهرة.
ومن المشاهد اللافتة أيضاً في حفل الزفاف ظهور العروس بفستان زفاف من توقيع زوجة أبيها رانيا أبو النصر.
كشفت صانعة المحتوى السورية نارين بيوتي عن تفاصيل منزلها الجديد الذي انتقلت إليه مؤخرًا برفقة زوجها رجل الأعمال رامي سامو، وذلك من خلال مقطع فيديو خاص نشرته عبر قناتها على منصة يوتيوب، بعد مرور أكثر من شهرين على حفل زفافهما الفاخر في إمارة الفجيرة.
فجعت الفنانة المصرية هايدي موسى، بوفاة شقيقتها عزة موسى، حيث طلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وسط موجة من التعاطف والدعوات الصادقة من محبيها.
على هامش مشاركتها في مهرجان روتردام السينمائي في هولندا، فتحت الفنانة السورية أمل عرفة قلبها في حوار مؤثر تحدّثت فيه عن بداياتها، ومحطّات مفصلية في مسيرتها، فضلاً عن أثر العائلة والمخرجين في مسيرتها الفنية الممتدة.