ماجد المصري يبكي في زفاف ابنته الملاكمة وفستانها من تصميم زوجة ابيها

وتصدر مشهد دموع الممثل المصري شبكات التواصل الاجتماعي مع لحظة تسليمها إلى العريس، قبل تأثرها بدورها وظهور دموعها، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، في أحد الأماكن الأثرية في قلب العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المشاهد اللافتة أيضاً في حفل الزفاف ظهور العروس بفستان زفاف من توقيع زوجة أبيها رانيا أبو النصر.