بسمة بوسيل تكشف اخر تطورات حالة ابنها الصحية

حرصت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على طمأنة الجمهور حول حالة طفلها آدم الصحية بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها، والتي خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين بسبب انفجار في الزائدة الدودية.



ظهرت بسمة بوسيل في مقطع فيديو عبر ستوري حسابها الشخصي على منصة إنستغرام لتُطلع الجمهور على آخر مستجدات حالة آدم تامر حسني، موجهة رسالة شكر وامتنان للجمهور وكل من دعا له لتجاوز تلك الأزمة.



وأشارت إلى أن ابنها تجاوز مرحلة الخطر الآن على الرغم من كونه ما زال يخضع لتلقي العلاج في المنزل بعد مغادرة المستشفى قبل أيام، مشيرة إلى أنه ما زال بحاجة إلى دعوات الجميع لإتمام شفائه.



وقالت بسمة بوسيل: “أولاً شكراً من قلبي لكل من سأل عن آدم، هو لا يزال في مرحلة العلاج وما زال محتاجاً لدعواتكم، لكنه أحسن بكثير. شكراً من قلبي لكل الناس التي تذكرته ودعت له”.