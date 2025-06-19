نارين بيوتي تأخذ الجمهور بجولة لأول مرة داخل منزلها بعد زواجها

في الفيديو، أخذت نارين جمهورها في جولة مفصّلة داخل البيت، كاشفة عن تصميم عصري وفخم يجمع بين الراحة والرقي. بدأ الاستعراض من مدخل المنزل، مرورًا بغرفة المعيشة ذات الألوان الحيادية الدافئة والإضاءة الهادئة، ووصولًا إلى المطبخ المصمم بأسلوب مفتوح وعملي.كما استعرضت نارين المكتب "المخفي"، الذي نال إعجاب المشاهدين بتصميمه الذكي والمبتكر، دون أن تُظهر غرفة النوم، احترامًا لخصوصيتها، وهو ما اعتبره كثيرون من المتابعين خطوة ناضجة وتحترم الحياة الزوجية الخاصة.