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القبض على &quot;المذيع الفرفوش&quot; بتهمة نشر محتوى مخل وتسهيل الدعارة
القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة نشر محتوى مخل وتسهيل الدعارة
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القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة نشر محتوى مخل وتسهيل الدعارة

فن

2025-06-19 | 11:44
القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة نشر محتوى مخل وتسهيل الدعارة
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Aljadeed
القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة نشر محتوى مخل وتسهيل الدعارة

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على البلوغر سيد غنيم، المعروف بلقب "المذيع الفرفوش"، بعد رصد نشاط إلكتروني مخالف تضمن نشر محتوى يُحرض على الفسق، واتهامات بتسهيل أعمال منافية للآداب.

وتحوّل البلوغر المصري سيد غنيم، من شخصية اشتهرت بمقاطع غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى متهم يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بنشر محتوى مخل بالآداب وتسهيل الدعارة الإلكترونية.

"غنيم" بدأ نشاطه الرقمي بأسلوب يمزج بين الخفة والجرأة، قبل أن يتجه تدريجيًا إلى محتوى أكثر إثارة للجدل، تضمن استعراضات جريئة وعبارات ذات إيحاءات، وهو ما أثار موجة انتقادات واتهامات بتجاوز الحدود الأخلاقية.

التصعيد القانوني جاء عقب بلاغ قدّمه المحامي أيمن محفوظ إلى النيابة العامة، اتهم فيه غنيم بتقديم محتوى خادش عبر منصاته، يشمل استضافة فتيات يرتدين ملابس فاضحة ويتلفّظن بعبارات إيحائية، معتبرًا ذلك تحريضًا صريحًا على الفسق، وتسهيلًا لأعمال منافية للآداب، فضلًا عن ممارسة نشاط إعلامي دون ترخيص، في مخالفة لقوانين الإعلام والجرائم الإلكترونية.

ووفقًا لما كشفته الإدارة العامة لمباحث الآداب، فقد اعتاد غنيم نشر مقاطع مصورة على حساباته الشخصية يظهر فيها وهو يجري مقابلات مع راقصات بملابس كاشفة، تتضمن استعراضًا مبتذلًا وألفاظًا ذات إيحاءات غير لائقة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية من خلال التفاعل الجماهيري.

وبعد رصد دقيق وتحديد موقعه، ألقت قوات الأمن القبض عليه، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة، حيث يواجه عدة تهم تتعلق بالإخلال بالآداب العامة، واستغلال الفضاء الرقمي لأغراض مشبوهة.

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