النجم الأميركي جاكوب بيرغر يرقص "الدبكة" فرحا بالضربات الايرانية على اسرائيل

الممثل الأمريكي جاكوب بيرغر، ينشر فيديو على حسابه في تيك توك قائلاً : هكذا أستيقظ بعد سماعي أن إيران أرسلت المزيد من الهدايا لإسرائيل. 😅 pic.twitter.com/JGTIouqWMS — mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) June 15, 2025

وظهر بيرغر في المقطع وهو ينهض من سريره على وقع أنغام موسيقى شعبية مستخدمة في الدبكة العربية، في مشهد تمثيلي ساخر قال فيه: "هكذا أستيقظ صباحاً من السرير لسماع أصوات ما ترسله إيران من (هدايا) لإسرائيل"، في إشارة إلى الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها طهران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وقدّم الممثل المشهد بطريقة فكاهية أثارت تفاعلًا واسعًا، إذ أدّى رقصة "الدبكة" الشهيرة، وهي رقصة شعبية منتشرة في بلاد الشام، ليضيف لمسة ثقافية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بحسب متابعيه، فيما رأى آخرون في الفيديو استفزازًا سياسيًا يعكس تصعيدًا في الخطاب العام حيال الصراع الدائر في المنطقة.ويُعرف جاكوب بيرغر، المولود في نيويورك، بأنه ممثل وكوميديان أميركي ينشط بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستثمر منصاته لعرض محتوى ساخر يتناول قضايا سياسية واجتماعية، أبرزها الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وقد تزايدت شعبيته بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الأوساط المؤيدة للقضية الفلسطينية، بسبب مواقفه الجريئة وانتقاداته الحادة للسياسات الإسرائيلية، والتي يصفها في معظم مقاطعه بأنها "غير إنسانية وغير عادلة".