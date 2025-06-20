حفيد ايمن زيدان يخـ ـطف الانظار منه وصورة لهما من شوارع دمشق تتصدر

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تمت مشاركة منشور بواسطة Aiman Zidan (@ayman_zedan_)
تمت مشاركة منشور بواسطة Aiman Zidan (@ayman_zedan_)
أثارت الممثلة السورية سارة بركة موجةً واسعةً من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت تعليقًا لاذعًا ومثيرًا للجدل عبر خاصية "القصص القصيرة" في حسابها الرسمي على إنستغرام، تناولت فيه بشكل ساخر الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، مُلمحة إلى موقف الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
تصدّر اسم الممثل الأميركي الساخر جاكوب بيرغر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشر مقطع فيديو طريفًا وساخرًا عبر حسابه على منصة "تيك توك"، عبّر فيه عن فرحته بالقصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل مؤخرًا، في موقف يعكس توجهه السياسي المعروف بتأييده العلني والدائم للقضية الفلسطينية.
كشف الفنان المصري أحمد سعد عن تعرضه لحادث سير أثناء قيادته لسيارته الجديدة، التي كان بصدد تجربتها للمرة الأولى. وأوضح سعد، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أن الحادث وقع خلال توجهه لتسجيل السيارة وتعليق لوحاتها الرسمية، مؤكدًا أن الأضرار اقتصرت على السيارة فقط دون وقوع أي إصابات.