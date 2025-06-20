حفيد ايمن زيدان يخـ ـطف الانظار منه وصورة لهما من شوارع دمشق تتصدر

تصدر الفنان السوري أيمن زيدان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ان نشر صورة مؤثرة له برفقة حفيده، أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.



وتُظهر الصورة أيمن زيدان وهو يمسك بيد حفيده الصغير ابن ابنه غالب، في لحظة عائلية دافئة، حيث بدا وكأنه يصطحبه من الحضانة بعد انتهاء الدوام، وهو ما أضفى طابعًا إنسانيًا وعاطفيًا على المشهد. وبدت علامات الفرح والحنان واضحة على وجه زيدان، في مشهد جسّد العلاقة القوية التي تجمعه بعائلته، وأكد على الجانب الأبوي والحنون في شخصيته بعيدًا عن الأضواء والشهرة.