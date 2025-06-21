حبيب ماريلين نعمان فنان شهير وهذا ما تم كشفه عن علاقتهما

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير، خبر ارتباط ماريلين، جاء فيه: "علم مصدري الخاص ان علاقة غرامية جميلة تجمع بين النجمة اللبنانية ماريلين نعمان والمنتج الموسيقي مارون يمين، وقد شوهد الثنائي في عدة أماكن سويا خلال الأيام الماضية، والتناغم بينهما بدا واضحا بطريقة لافتة، وسط ابتسامات متبادلة وهمسات دافئة".وتابعت شربليتا في منشورها: "بريق عيون ماريلين كشف عن مشاعر صادقة، وتلك اللحظة التي التقطتهما الكاميرا يمشيان يدا بيد كانت كفيلة بأن تؤكد هذا الحب".وأضافت: "مصدر مقرب وصف علاقتهما بـ الهادئة والعميقة، قائلا إن الانسجام بينهما ليس فقط عاطفيا بل فنيا، وأيضا الجمهور يترقب ما اذا كانت هذه القصة ستثمر عن تعاون فني قريب، لكن ما هو مؤكد ان قلبيهما قد التقيا فعلا".من جهتها، لم تعلق ماريلين على الخبر نفيا او تأكيدا حتى كتابة هذا الخبر، في حين يترقب الجمهور لمعرفة حقيقة الامر.