كارول سماحة برسالة مؤثرة لزوجها الراحل في عيد الاب: كنت الأمان والسند!

تصدر اسم الفنانة اللبنانية كارول سماحة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان نشرت مجموعة صور مؤثرة لزوجها الراحل المنتج المصري الراحل وليد مصطفى برفقة ابنتهما تالا، وذلك بمناسبة عيد الاب الذي يصادف اليوم 21 حزيران.



وفي التفاصيل، ظهرت تالا في الصور التي نشرتها كارول سماحة وهي جالسة في حضن والدها وتغمره بشدة، حيث ارفقت كارول الصور بتعليق مؤثر قالت فيه: "فراغ كبير بقلبها.. كنت الحضن، والأمان، والسند.. بعدك بكل زاوية بالبيت، بكل تفصيل، بكل لحظة ضعف مندور فيها عنك".

وتابعت كارول سماحة قائلة: "عم حاول قد ما فيّي عبّي الفراغ اللي تركتو.. بس ما في حدا بيشبهك، إنت مش بس أب، إنت مدرسة حب وتضحية ما بتتكرر.. كل عيد أب وروحك مرتاحة بالسما، يا أطيب وأحن أب بالدني".