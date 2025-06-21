فايا يونان تحتفي بعيد ميلادها وتوجه رسالة مؤثرة

احتفت الفنانة السورية فايا يونان بعيد ميلادها الثالث والثلاثين وسط أجواء عائلية، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، بمجموعة من الصور التي توثق لحظات الاحتفال الخاصة، وأرفقتها برسالة وجدانية تعبّر فيها عن امتنانها لعام مضى بكل ما حمله من دروس ونِعم.





نشرت فايا يونان صورة لها مع تورتة مزينة بالرقم 33، دلالة على عمرها، وعلقت بالقول: تم تحديث النسخة 3.3 بنجاح، كانت سنة مليانة دروس ونعم، رحلة الحياة كل مالها عم تحلى وكأنها لغز عم يتحلحل... والتلاتينات قد يكونوا لهلق عقدي المُفضّل بسنين عمري، بنكتشف حالنا أكثر، وبننفض من علينا كل شي اكتسبناه ما بيعنيلنا، وبنقرّب نوصل للحكمة والسلام بخطوات أكثر ثقة، ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلًا، شكرًا لكل معايداتكم الصادقة والجميلة يلي بتخلي نهاري أجمل أجمل.