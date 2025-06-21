كارمن سليمان تعيد جدل " صوت مصر " الى الواجهة من جديد : انا استحقه
أثارت الفنانة المصرية كارمن سليمان تفاعلاً واسعًا بعدما عبّرت عن رأيها في الجدل المثار حول لقب "صوت مصر"، مؤكدة خلال مشاركتها في مهرجان موازين بالمغرب أن هذا اللقب لا يجب أن يُمنح لفنان واحد فقط.
صرّحت كارمن سليمان في مؤتمر صحفي عُقد على هامش حفلها ضمن مهرجان موازين: كلنا من حقنا نكون صوت مصر، أنا فنانة مصرية، وعادي أكون صوت مصر، اللقب مش حكر على حد.
وأكدت أن كل فنانة مصرية تقدم فنًا محترمًا وتحمل رسالة فنية تستحق أن تُلقب بـ"صوت مصر"، مشددة على أن اللقب لا يجب أن يُحصر باسم واحد فقط.