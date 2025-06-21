كارمن سليمان تعيد جدل " صوت مصر " الى الواجهة من جديد : انا استحقه

أثار الفنان اللبناني وائل جسار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة التي أطلقها من على منبر مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في المغرب، والتي تناول فيها ما وصفه بـ"المحتوى الغنائي غير المفهوم"، معربًا عن قلقه من تأثير هذا النوع من الأغاني على الذوق العام، وخصوصًا على الجيل الصاعد.

