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آمال سعد الدين ترد على التهديدات التي تتلقاها بسبب زوجها قاسم ملحو
آمال سعد الدين ترد على التهديدات التي تتلقاها بسبب زوجها قاسم ملحو
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آمال سعد الدين ترد على التهديدات التي تتلقاها بسبب زوجها قاسم ملحو

فن

2025-06-22 | 04:32
آمال سعد الدين ترد على التهديدات التي تتلقاها بسبب زوجها قاسم ملحو
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Aljadeed
آمال سعد الدين ترد على التهديدات التي تتلقاها بسبب زوجها قاسم ملحو

خرجت الفنانة السورية آمال سعد الدين عن صمتها لترد على الشائعات التي تطال زوجها الفنان قاسم ملحو.

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة آمال سعد الدين صورة من حساب منسوب لزوجها قاسم ملحو، ينتقد من خلاله عناصر الامن في الحكومة الجديدة.

وجاء في التدوينة: "هل انت فخور بانتمائك لدولة لا تحترم القانون؟ هل يملؤك الفخر بعنصر امني يضع قدمه على جسد مواطن سوري مقيد، فقط ليلتقط صورة "تذكارية".

لترد سعد الدين على الصورة المتداولة، كاشفة بأنها ليست لحساب زوجها، حيث أن الحساب مزيف، كما كشفت بأنه كيف لزوجها أن يكون مدافع عن نظام الأسد المخلوع، وقد عانوا ما عانوه بسببه.

وكتبت آمال سعد الدين: "أصدقائي، أحبتي، وكل من يهمه الأمر، في الأيام الأخيرة كترت الرسائل اللي عم توصلني على الخاص وفيها تهديدات وإساءات واتهامات بالتشبيح. و انا اليوم من واجبي اكتب هالكلمات ما دفاعا عن نفسي بل احتراما لسنين عمري ومحبتي لهالناس ولهالبلد".

وأضافت: "هل التشبيح يعني انو تنقصف مزرعة من النظام السابق زرعتها مع زوجي قاسم ملحو بعرق و تعب سنين بدروشا وتتحول لرماد؟، هل التشبيح هو انو قاسم يوقع علي بيان درعا لادخال الحليب لاطفال درعا وقت كان النظام المخلوع محاصرهن ومانع اي شي يفوت على درعا؟ والبيان موجود يلي بيحب يدور عليه، واتعرضنا بعدو لكل انواع التهديدات، تركنا بيتنا ٥ سنين متلنا متل معظم الناس".

وتابعت الفنانة السورية: "إذا كانت هالأفعال تُسمّى تشبيحا فاسمحولي نحنا اول المشبّحين.
أنا ممثلة عشت بين الناس وضحكت وبكيت معكم ما اشتغلت سياسة ولا طالبت بكرسي ولا سافرت باسم حدا
اشتغلت بكرامة، يلي عم يكتب ويهاجم ويخوّن بسألكم، وين كنتوا انتو لما فقدنا أراضينا؟ لما تشرّدنا بداخل بلدنا؟".

واستطردت: "لكل من أساء أو هدد: رح قول راجعوا ضميركم قبل ماتنزلو بوستات وقبل ما تتأكدو ، وهاد اول و آخر بوست بنزلو، ومنكم لربكم، وعندي دعاء بحبو كل سنة بنزلو، هلء اجا وقتو، اللهم اعطهم اضعاف ماتمنيتموه لنا".

واختتمت بالتأكيد: "الصفحة يلي منزلة هالكلام مزيفة"، في إشارة الى الحساب المنسوب لزوجها في الصورة.

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