اشتباه بجلطة.. نقل الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي الى المستشفى

وكشف مصدر مقرب من الفنانة منة شلبي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أنها فوجئت بتعرض والدتها لألم شديد بالصدر، مما اضطرها لطلب سيارة الإسعاف التي نقلتها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وأضاف أن الكشف المبدئي الذي خضعت له الفنانة اشتبه بتعرضها لجلطة بأحد شرايين القلب، مما استدعى إجراء قسطرة بشكل فوري وعاجل.

وتابع المصدر أن الفنانة زيزي مصطفى تعاني منذ عدة سنوات من أزمات صحية عديدة، وهذا ما جعل ابنتها منة شلبي تستعين بعدد من الممرضات لمتابعة الحالة الصحية لوالدتها بالمنزل بشكل مستمر دون انقطاع، كما أنها تتولى هي الأخرى رعاية والدتها ولا تتركها إلا عند الارتباط بتصوير بعض الأعمال الفنية.

وتعد زيزي مصطفى من الفنانات اللاتي يُفضلن الابتعاد عن الإعلام، وحرصت على عدم الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية، التي مرت بعدد من المحطات العاطفية المعقدة، فقد تزوجت ثلاث مرات، وكان انشغالها الدائم بالتمثيل سببًا رئيسيًا في فشل تلك الزيجات.

وبدأت حياتها الزوجية الأولى في سن مبكرة من مهندس بحري، وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، لكن الخلافات المتكررة أدت إلى الانفصال. أما الزيجة الثانية فكانت من الفنان محمد خيري، بعد قصة حب طويلة، لكنها لم تدم طويلًا بسبب التزاماتها الفنية. وجاءت الزيجة الثالثة والأخيرة من الفنان يسري مصطفى عام 1982، إلا أن هذا الزواج أيضًا لم يستمر.