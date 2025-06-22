شكران مرتجى تشارك بـ ترند "الكركم" مع حبيبها

وظهرت الفنانة السورية في المقطع بكامل عفويتها وبشكلها الطبيعي من دون مكياج وبملابس كاجوال، وكانت تتحدث مع شخص مجهول وتخبره بأنها ستجرب الترند معه، وبالفعل وضعت كوب من الماء على الطاولة وقالت بعفوية: "نحنا لازم نعمل معكن لأول مرة وحصرياً أنا وحبيبي هذا الاختبار، يلا حبيبي حط الكركم"، ومن ثم مدت يديها لتمسك بيد حبيبها وقالت بطريقة شخصية"فريدة الأسعد" التي قدمتها في مسلسل "لعبة حب"، قائلة بمرح: "أو لا لا... آي لاف يو حبيبي".وبعد لحظات، ظهر في المقطع طفل صغير، ما أضفى على المشهد طرافة وعفوية لاقت إعجاب الكثير من متابعيها الذين تفاعلوا بشكل واسع مع المقطع العفوي، معبرين عن حبهم الكبير لها ولعفويتها.وأرفقت شكران المقطع العفوي بتعليق كتبت فيه: "لأول مره وحصرياً مع حبيب قلبي تحدي الكركم إنشالله يعجبكم وخبروني عملتوه؟ على فكره حلو كتير وبس تشوفوا الفيديو شو رأيكم بحبيبي"، ونال المقطع إعجاب الآلاف من محبيها الذين أكدوا بأنها "ختمت الترند" وحققت طريقتها نجاحاً كبيراً بين المشاهدين.