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زياد برجي يتجاهل خلافه مع إليسا وأحمد ماضي: خلينا فرحانين!
زياد برجي يتجاهل خلافه مع إليسا وأحمد ماضي: خلينا فرحانين!
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زياد برجي يتجاهل خلافه مع إليسا وأحمد ماضي: خلينا فرحانين!

فن

2025-06-22 | 10:27
زياد برجي يتجاهل خلافه مع إليسا وأحمد ماضي: خلينا فرحانين!
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Aljadeed
زياد برجي يتجاهل خلافه مع إليسا وأحمد ماضي: خلينا فرحانين!

رفض الفنان زياد برجي العودة للحديث عن خلافه مع الفنانة اللبنانية إليسا والكاتب أحمد ماضي، الذي وصل إلى ساحات القضاء على خلفية التعاون بينهما في ألبوم "وبطير" الذي أطلقته الفنانة اللبنانية قبل عامين.

ورداً على سؤال زياد برجي عن تطورات خلافه مع إليسا، حرص على الالتزام بالرد الدبلوماسي خلال تواجده في مهرجان موازين، مؤكداً أن الموضوع في يد القضاء الآن.
وأعرب زياد برجي عن رغبته في فصل مشاركته في المهرجان عن أي توترات شخصية أو قانونية، حيث رد قائلاً: "ما بدنا نحمل الموضوع معنا على موازين، نحنا اليوم جايين نفرح ونغني، الموضوع قضائي بحت ووكيلي القانوني متكفّل فيه".
وفي الوقت ذاته، رفض التطرق إلى تصريحات الشاعر أحمد ماضي الأخيرة قائلاً: "بالنسبة لأي موضوع تاني... خلينا فرحانين".
في مؤتمر صحافي سبق حفله ضمن فعاليات مهرجان موازين، لفتت "المسبحة" التي كانت بيد الفنان زياد برجي انتباه الصحافيين، ما دفعه إلى توضيح طريف حمل طابع المزاح، قائلاً بابتسامة: "أنا مدخن متوسط، بس تقلّت آخر فترة وبدّي وقّف، فقالولي إذا بتحمل مسبحة بتبطّل دخان. قمت جبت مسبحة، وصرت إحملها بالشمال ودخّن باليمين!".
وكشف زياد برجي أن تلك المسبحة لها طابع عاطفي خاص بالنسبة له، موضحاً: "هيدي المسبحة هداني ياها أحد أصدقائي، عشرة عمر، مارون فخري، بسلم عليه… وعزيزة عليي وصرت حبّها".
 

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